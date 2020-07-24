Украина изменила критерии для государств с Covid-19

Карантин в Украине продлен / УНИАН

В Украине приняли решение изменить критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.

Как говорится в постановлении Кабинета министров о продлении карантина, от обязательной самоизоляции освобождаются граждане, которые прибыли из "зеленых" стран.

Выделены признаки, по которым то или иное государство будет считаться эпидемиологически неблагоприятным:

количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

прирост новых случаев COVID-19 за последние 14 дней в сравнении с предыдущими 14 днях составляет более 30 процентов.

Каждые семь дней Министерство здравоохранения будет пересматривать перечень стран, в которых уровень распространения коронавируса считается сильным.

Отметим, если гражданин прибыл в Украину из страны "красной" зоны, то он должен пройти двухнедельную самоизоляцию или обсервацию. Однако, если лицо при пересечении границы пройдет проверку на COVID-19, то его самоизоляция прекратится после получения отрицательного результата.

В данным момент в "красном" списке находятся страны, где коронавирус на 100 тысяч населения составляет более 55 случаев.