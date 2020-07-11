Коронавирус в Украине: Комаровский оценил риски заражения во время игр

Риски заражения коронавирусом на улице во время игры минимальные, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что во время игры на свежем воздухе, в частности, в футбол риски заражения китайским коронавирусом Covid-19 минимальные.

Особенно неопасны неконтактные игры на улице, рассказал врач, свидетельствует видео, которое размещено на его канале в YouTube.

Медик добавил, что риск заражения вирусом может резко увеличиться, если между игроками будет тесный контакт

"Я считаю, что риски заражения при игре – любой – на свежем воздухе, особенно игре неконтактной, просто минимальными…", – поделился эксперт.

Комаровский подчеркнул, что, если вся команда набросится на того, кто забил гол с криками и поцелуями, то риск заражения резко увеличится.Читайте такжеКомаровский объяснил, как долго Украине страдать от COVID-19

Ранее Евгений Комаровский говорил, что в Украине в пространстве свободно перемещается безумное количество больных коронавирусом. Педиатр считает, что в нашей стране вирусом ежедневно могут заражаться до 7 тысяч человек.