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Коронавирус в Украине пересек новую психологическую отметку

Covid-19 за сутки диагностировали у более 830 человек.

15 июля 2020, 09:00
В Украине вирус из Китая уже нашли у более 55 тысяч человек – Коронавирус Украина
В Украине Covid-19 уже нашли у более 55 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине китайский коронавирус Covid-19 пересек психологическую отметку в 55 тысяч человек.

Вирус за сутки нашли у 836 человек, и теперь в нашей стране общее количество инфицированных составляет 55 тысяч 607 человек, сообщает СНБО.

По его данным, из-за Covid-19 скончались еще 15 человек, а 977 пациентов – выздоровели.

Коронавирус в Украине 15 июля – статистика:

  • Общее количество инфицированных – 55 тысяч 607 человек;
  • Общее количество умерших – 1 тысяча 427 человек;
  • Общее количество выздоровевших – 28 тысяч 131 человек.

Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине Covid-19 нашли у 54 тысяч 771 человека, скончались 1 тысяча 412 человек, а 27 тысяч 154 пациента выздоровели. За сутки вирус диагностировали у 638 человек.

коронавирус в Украине статистика
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