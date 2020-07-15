Коронавирус в Украине пересек новую психологическую отметку

В Украине Covid-19 уже нашли у более 55 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине китайский коронавирус Covid-19 пересек психологическую отметку в 55 тысяч человек.

Вирус за сутки нашли у 836 человек, и теперь в нашей стране общее количество инфицированных составляет 55 тысяч 607 человек, сообщает СНБО.

По его данным, из-за Covid-19 скончались еще 15 человек, а 977 пациентов – выздоровели.

Коронавирус в Украине 15 июля – статистика:

Общее количество инфицированных – 55 тысяч 607 человек;

Общее количество умерших – 1 тысяча 427 человек;

Общее количество выздоровевших – 28 тысяч 131 человек.

Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине Covid-19 нашли у 54 тысяч 771 человека, скончались 1 тысяча 412 человек, а 27 тысяч 154 пациента выздоровели. За сутки вирус диагностировали у 638 человек.