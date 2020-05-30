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Коронавирус в Украине не отступает: установлен новый антирекорд

30 мая 2020, 09:01

В нашей стране Covid-19 нашли еще у сотен человек.

В Украине вирус установил новый антирекорд – Коронавирус Украина
В Украине коронавирус установил новый антирекорд / УНИАН

По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине китайский коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд – его нашли у более 23 тысяч человек.

Вирус за сутки диагностировали у 393 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.

Число людей, которые умерли из-за вируса, возросло на 17 человек, а количество выздоровевших – на 377.

Коронавирус в Украине – статистика на 30 мая:

  • Общее количество больных составляет 23 тысячи 204 человека;
  • Общее количество умерших составляет 696 человек;
  • Общее количество выздоровевших составляет 9 тысяч 311 человек.

В Центре общественного здоровья Минздрава добавили, что заболели коронавирусом, в частности, 4 тысячи 475 медиков и 1 тысяча 700 детей.

В каких регионах Украины сколько больных на Covid-19 и тех, кто выздоровел:

  • Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели);
  • Волынская обл. – 887 (255 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели);
  • Киев – 2 904 (637 выздоровели);
  • Киевская обл. – 1 556 (394 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели);
  • Луганская обл. – 46 (39 выздоровели);
  • Львовская обл. – 1 619 (379 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели);
  • Одесская обл. – 883 (208 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 1 680 (869 выздоровели);
  • Сумская обл. – 168 (141 выздоровел);
  • Тернопольская обл. – 1 160 (905 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 1 025 (242 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел);
  • Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 3 306 (904 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).
В Украине вирус установил новый антирекорд – Коронавирус Украина
В Украине коронавирус установил новый антирекорд / facebook.com/phc.org.ua

Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, в Украине по состоянию на утро 29 мая коронавирус диагностировали у 22 тысяч 811 человек, выздоровели 8 тысяч 934 человека, а скончались – 679. За сутки Covid-19 обнаружили у 429 человек.

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