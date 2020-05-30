Коронавирус в Украине не отступает: установлен новый антирекорд

В нашей стране Covid-19 нашли еще у сотен человек.
По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине китайский коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд – его нашли у более 23 тысяч человек.
Вирус за сутки диагностировали у 393 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.
Число людей, которые умерли из-за вируса, возросло на 17 человек, а количество выздоровевших – на 377.
Коронавирус в Украине – статистика на 30 мая:
- Общее количество больных составляет 23 тысячи 204 человека;
- Общее количество умерших составляет 696 человек;
- Общее количество выздоровевших составляет 9 тысяч 311 человек.
В Центре общественного здоровья Минздрава добавили, что заболели коронавирусом, в частности, 4 тысячи 475 медиков и 1 тысяча 700 детей.
В каких регионах Украины сколько больных на Covid-19 и тех, кто выздоровел:
- Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели);
- Волынская обл. – 887 (255 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровели);
- Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели);
- Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели);
- Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели);
- Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели);
- Киев – 2 904 (637 выздоровели);
- Киевская обл. – 1 556 (394 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели);
- Луганская обл. – 46 (39 выздоровели);
- Львовская обл. – 1 619 (379 выздоровели);
- Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели);
- Одесская обл. – 883 (208 выздоровели);
- Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели);
- Ровенская обл. – 1 680 (869 выздоровели);
- Сумская обл. – 168 (141 выздоровел);
- Тернопольская обл. – 1 160 (905 выздоровели);
- Харьковская обл. – 1 025 (242 выздоровели);
- Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел);
- Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели);
- Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 3 306 (904 выздоровели);
- Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).
Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, в Украине по состоянию на утро 29 мая коронавирус диагностировали у 22 тысяч 811 человек, выздоровели 8 тысяч 934 человека, а скончались – 679. За сутки Covid-19 обнаружили у 429 человек.