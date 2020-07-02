Коронавирус в Украине: названы области-лидеры по числу активных больных

Черновицкая, Львовская и Ровенская области лидируют по количеству активных больных коронавирусом, сообщили в Минздраве / УНИАН

В Украине по состоянию на четверг, 2 июля, количество активных больных китайским коронавирусом Covid-19 составляет 24 тисячи 650 человек.

Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в трех областях нашей страны, говорится на странице Центра общественного здоровья Украины Минздрава в Facebook.

По его данным, лидеры по числу активных больных – Черновицкая, Львовская и Ровенская области.

"Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине Covid-19 по состоянию на 2 июля пересек новую психологическую отметку, его нашли у более 45 тысяч человек. Вирус за сутки диагностировали у 889 человек, скончались еще 12 инфицированных, а количество тех, кто выздоровели, возросло еще на 505 человек.

Коронавирус в Черновицкой области всего нашли у 4 тысяч 894 человек, во Львовской – у 5 тысяч 730 человек, а в Ровенской – у 3 тысяч 877 человек.