Коронавирус в Украине 4 июня: пересечена новая психологическая отметка

В Украине уже более 25 тысяч инфицированных коронавирусом / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 4 июня, пересек новую психологическую отметку – его диагностировали у более 25 тысяч человек.

Вирус за сутки нашли у 588 человек, и общее число заболевших теперь составляет 25 тысяч 410 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, 3 июня из-за коронавируса умерли 12 человек, а выздоровели 602 человека.

Коронавирус в Украине – статистика на 4 июня:

Всего заболели 25 тысяч 410 человек;

Всего выздоровели 11 тысяч 40 человек;

Всего умерли 748 человек.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 3 июня нашли у 24 тысяч 822 человек, выздоровели 10 тысяч 439 человек, а скончались 735 человек. За сутки вирус диагностировали у 483 человек.