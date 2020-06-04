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Коронавирус в Украине 4 июня: пересечена новая психологическая отметка

4 июня 2020, 08:23

В нашей стране из-за Covid-19 за сутки скончались 12 человек.

В Украине уже более 25 тысяч инфицированных вирусом – Коронавирус Украина
В Украине уже более 25 тысяч инфицированных коронавирусом / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 4 июня, пересек новую психологическую отметку – его диагностировали у более 25 тысяч человек.

Вирус за сутки нашли у 588 человек, и общее число заболевших теперь составляет 25 тысяч 410 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, 3 июня из-за коронавируса умерли 12 человек, а выздоровели 602 человека.

Коронавирус в Украине – статистика на 4 июня:

  • Всего заболели 25 тысяч 410 человек;
  • Всего выздоровели 11 тысяч 40 человек;
  • Всего умерли 748 человек.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 3 июня нашли у 24 тысяч 822 человек, выздоровели 10 тысяч 439 человек, а скончались 735 человек. За сутки вирус диагностировали у 483 человек.

коронавирус в Украине МОЗ
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