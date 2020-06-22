Врач объяснила, почему в Украине не началась вторая волна коронавируса

В Украине не началась вторая волна Covid-19, поделилась врач / УНИАН

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова считает, что в Украине еще не начиналась вторая волна китайского коронавируса Covid-19, из-за которого в мире объявлена пандемия.

В нашей стране "не выгорела" первая волна заболеваемости, рассказала врач в интервью Главреду.

По мнению собеседницы, самой правильной тактикой властей должны быть дифференцированные меры, которые предпринимаются в регионах в зависимости от ситуации, что они сейчас и пытаются делать.

"То, что происходит сейчас, нельзя назвать второй волной, так как у нас не выгорела и первая. Потому что, как я уже говорила, у нас недостаточно сработал локдаун (карантин – Ред.) по ряду причин, сейчас мы уменьшаем ограничительные меры… и увеличиваются контакты и заражение", – отметила она.

Медик добавила, что ситуация не изменится, пока не выработается коллективный иммунитет.

Читайте такжеВторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученыеНапомним, 19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине фактически началась вторая волна коронавируса. Глава Кабмина добавил, что причина второй волны заболеваемости – нарушение карантина.

Справка. В Украине из-за коронавируса с 12 марта ввели карантин. Ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая карантин стал адаптивным – судьбу ограничительных мер решают в областях самостоятельно. Кабмин 17 июня решил продлить карантин в Украине до 31 июля.