УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Скачок заболеваемости Covid-19 в Украине: инфекционист назвал три фактора

5 июня 2020, 12:15

Из-за смягчения карантина риск инфицирования коронавирусом серьезно возрос, отметил врач.

Врач считает, что в Украине количество больных коронавирусом подскочило в связи с тремя факторами – Коронавирус Украина
В Украине количество больных коронавирусом подскочило в связи с тремя факторами, считает врач / УНИАН

Бывший глава Центра общественного здоровья Минздрава, врач-инфекционист, эпидемиолог Владимир Курпита сообщил, что в последние несколько дней в Украине фиксировали увеличение количества больных китайским коронавирусом Covid-19 в связи с несколькими факторами.

Первый фактор – смягчение карантина, рассказал медик Главреду.

По его словам, после отмены некоторых ограничительных мер люди стали чаще контактировать, и из-за этого серьезно возрос риск инфицирования.

"Второй (фактор – Ред.). Врачи приобрели опыт правильного определения, кого именно нужно тестировать, каковы симптомы заболевания, и как правильно отбирать эти анализы", – отметил собеседник.

Инфекционист добавил, что третий фактор, в связи с которым увеличилось число больных коронавирусом, – более широкое тестирование.

"…чем больше делается тестов, тем большее количество положительных результатов обнаруживается", – объяснил Курпита.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 2 июня диагностировали у 328 человек, на 3 число – у 483-х, на 4 число – у 588 человек. По состоянию на 5 июня Covid-19 в нашей стране нашли у 553 человек, и общее количество инфицированных теперь составляет 25 тысяч 964 человека.

коронавирус в Украине Владимир Курпита
Сейчас вы просматриваете новость «Скачок заболеваемости Covid-19 в Украине: инфекционист назвал три фактора». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:21
В МОЗ заговорили о новом карантине и предупредили о второй волне COVID-19
12:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 5 июня
12:15
Скачок заболеваемости Covid-19 в Украине: инфекционист назвал три фактора Видео
12:07
Курс доллара поползет вниз: аналитик дал прогноз на неделю
11:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июня: исполнение заветной мечты и вредительство Видео
11:20
Киеву и еще ряду областей не разрешили открывать рестораны с 5 июня
11:20
Еще по одной 2020 - дата выхода, актеры и сюжет нового фильма с Мадсом Миккельсеном Видео
11:15
Файеры и попытка самосожжения: под Радой потребовали отставки Авакова Видео
11:11
Печальный рекорд: Бразилия пробивает дно по коронавирусу мнение
10:52
"Прославился" на всю школу: в Ровно подросток снял на видео изнасилование семиклассницы Видео
10:26
Когда Евросоюз откроет внутренние границы: стали известны сроки
10:11
Covid-19 заходит в Украине на второй круг: почему растет количество новых случаев мнение
10:05
"Рано или поздно развалится": Данилов назвал РФ "искусственным образованием"
09:51
В Украине новое смягчение карантина: какие запреты отменили с 5 июня Видео
09:40
Холуи Путина перестали его бояться мнение
09:38
Как передается коронавирус: ученые развенчали популярный миф
09:20
"Резкое потепление и сухой день": Киеву спрогнозировали перемену погоды Видео
08:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
08:33
Санкции против Северного потока-2: в Нафтогазе объяснили, что означает законопроект Сената США
08:23
Коронавирус в Украине 5 июня: Covid-19 близок к новому антирекорду Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять