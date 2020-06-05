Скачок заболеваемости Covid-19 в Украине: инфекционист назвал три фактора

В Украине количество больных коронавирусом подскочило в связи с тремя факторами, считает врач / УНИАН

Бывший глава Центра общественного здоровья Минздрава, врач-инфекционист, эпидемиолог Владимир Курпита сообщил, что в последние несколько дней в Украине фиксировали увеличение количества больных китайским коронавирусом Covid-19 в связи с несколькими факторами.

Первый фактор – смягчение карантина, рассказал медик Главреду.

По его словам, после отмены некоторых ограничительных мер люди стали чаще контактировать, и из-за этого серьезно возрос риск инфицирования.

"Второй (фактор – Ред.). Врачи приобрели опыт правильного определения, кого именно нужно тестировать, каковы симптомы заболевания, и как правильно отбирать эти анализы", – отметил собеседник.

Инфекционист добавил, что третий фактор, в связи с которым увеличилось число больных коронавирусом, – более широкое тестирование.

"…чем больше делается тестов, тем большее количество положительных результатов обнаруживается", – объяснил Курпита.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 2 июня диагностировали у 328 человек, на 3 число – у 483-х, на 4 число – у 588 человек. По состоянию на 5 июня Covid-19 в нашей стране нашли у 553 человек, и общее количество инфицированных теперь составляет 25 тысяч 964 человека.