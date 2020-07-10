В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия"

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро пятницы, 10 июля, преодолел психологическую отметку в 52 тысячи человек.
Всего вирус в нашей стране диагностировали у 52 тысяч 43 человек, сообщили в СНБО.
По его данным, за сутки Covid-19 нашли у 819 человек, побороли болезнь 1 тысяча 16 пациентов, а скончались 18 инфицированных.
Коронавирус в Украине – статистика на 10 июля:
- Общее количество заболевших – 52 тысячи 43 человека;
- Общее количество выздоровевших – 24 тысячи 800 человек;
- Общее количество умерших – 1 тысяча 345 человек.
Covid-19, в частности, обнаружили у 3 тысяч 749 детей и 7 тысяч 213 медработников, говорится на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.
В каких областях Украине сколько больных коронавирусом и тех, кто выздоровел:
- Винницкая обл. – 2 060 (1 485 выздоровели);
- Волынская обл. – 2 932 (1 406 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 1 137 (1 015 выздоровели);
- Донецкая обл. – 751 (235 выздоровели);
- Житомирская обл. – 1 512 (1 106 выздоровели);
- Закарпатская обл. – 3 734 (1 179 выздоровели);
- Запорожская обл. – 610 (493 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 2 915 (1 228 выздоровели);
- Киев – 5 990 (2 033 выздоровели);
- Киевская обл. – 2 940 (1 720 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 670 (582 выздоровели);
- Луганская обл. – 90 (73 выздоровели);
- Львовская обл. – 6 763 (1 003 выздоровели);
- Николаевская обл. – 467 (356 выздоровели);
- Одесская обл. – 2 108 (903 выздоровели);
- Полтавская обл. – 330 (290 выздоровели);
- Ровенская обл. – 4 454 (2 501 выздоровел);
- Сумская обл. – 332 (275 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 2 174 (1 353 выздоровели);
- Харьковская обл. – 2 577 (1 321 выздоровел);
- Херсонская обл. – 203 (184 выздоровели);
- Хмельницкая обл. – 881 (638 выздоровели);
- Черкасская обл. – 725 (578 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 5 096 (2 582 выздоровели);
- Черниговская обл. – 592 (261 выздоровел).
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Напомним, по состоянию на утро 9 июля в Украине коронавирус Covid-19 диагностировали у 51 тысячи 224 человек, количество жертв составляло 1 тысяча 327 человек, а выздоровевши – 23 тысячи 784 человека. За сутки вирус нашли у 810 человек.