УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия"

Из-за коронавируса в нашей стране скончались еще 18 человек.

10 июля 2020, 08:58
В Украине вирус из Китая установил новый антирекорд – Коронавирус Украина
В Украине коронавирус установил новый антирекорд / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро пятницы, 10 июля, преодолел психологическую отметку в 52 тысячи человек.

Всего вирус в нашей стране диагностировали у 52 тысяч 43 человек, сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки Covid-19 нашли у 819 человек, побороли болезнь 1 тысяча 16 пациентов, а скончались 18 инфицированных.

Коронавирус в Украине – статистика на 10 июля:

  • Общее количество заболевших – 52 тысячи 43 человека;
  • Общее количество выздоровевших – 24 тысячи 800 человек;
  • Общее количество умерших – 1 тысяча 345 человек.

Covid-19, в частности, обнаружили у 3 тысяч 749 детей и 7 тысяч 213 медработников, говорится на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

В каких областях Украине сколько больных коронавирусом и тех, кто выздоровел:

  • Винницкая обл. – 2 060 (1 485 выздоровели);
  • Волынская обл. – 2 932 (1 406 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 1 137 (1 015 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 751 (235 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 1 512 (1 106 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 3 734 (1 179 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 610 (493 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 2 915 (1 228 выздоровели);
  • Киев – 5 990 (2 033 выздоровели);
  • Киевская обл. – 2 940 (1 720 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 670 (582 выздоровели);
  • Луганская обл. – 90 (73 выздоровели);
  • Львовская обл. – 6 763 (1 003 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 467 (356 выздоровели);
  • Одесская обл. – 2 108 (903 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 330 (290 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 4 454 (2 501 выздоровел);
  • Сумская обл. – 332 (275 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 2 174 (1 353 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 2 577 (1 321 выздоровел);
  • Херсонская обл. – 203 (184 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 881 (638 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 725 (578 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 5 096 (2 582 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 592 (261 выздоровел).

Читайте также"Плохо будет всем": Зеленский сделал неожиданное заявление о пике COVID-19

В Украине вирус из Китая установил новый антирекорд – Коронавирус Украина
В Украине коронавирус установил новый антирекорд / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро 9 июля в Украине коронавирус Covid-19 диагностировали у 51 тысячи 224 человек, количество жертв составляло 1 тысяча 327 человек, а выздоровевши – 23 тысячи 784 человека. За сутки вирус нашли у 810 человек.

коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия"». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:41
Украине грозит новый скандал с Грузией: заявление Саакашвили вызвало гневную реакцию Тбилиси
08:58
В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия" Видео
08:55
Инфаркт: причины, симптомы и факторы риска
08:52
Бунты в Сербии из-за карантина: будет ли повторение в Украине мнение
08:50
В Украину осенью могут придти птичий и свиной грипп: врач рассказала об опасности
08:35
Генерал раскрыл численность "сухопутки" России в Крыму Видео
08:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
08:00
Переезд Зеленского в Конча-Заспу: в ОП раскрыли подробности Видео
07:43
Борьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть Кличко
07:29
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: число больных подскочило Видео
06:57
Может ли романтичная беседа Порошенко с Путиным быть правдой мнение
06:31
Эксперт спрогнозировал, будут ли в Украине карантинные протесты
06:02
У Путина рассказали, готова ли Россия забрать себе Донбасс
05:33
Врач рассказала, можно ли заразиться COVID-19 повторно
05:04
Где украинцы рискуют подхватить коронавирус: опубликована карта коллективного иммунитета Видео
04:26
COVID-19 может провоцировать редкую и смертельную болезнь – ученые
03:50
Погода в Украине в июле 2020: названы "мокрые" дни Видео
03:11
Когда День бухгалтера 2020: как появились и сколько получают бухгалтера Видео
03:03
"Смотрите людям в глаза": Верещук настаивает, что Порошенко поздравлял Путина с Днем России Видео
02:32
Экс-нардеп рассказал, как Порошенко пытался скрыть Иловайскую трагедию Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять