В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия"

В Украине коронавирус установил новый антирекорд / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро пятницы, 10 июля, преодолел психологическую отметку в 52 тысячи человек.

Всего вирус в нашей стране диагностировали у 52 тысяч 43 человек, сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки Covid-19 нашли у 819 человек, побороли болезнь 1 тысяча 16 пациентов, а скончались 18 инфицированных.

Коронавирус в Украине – статистика на 10 июля:

Общее количество заболевших – 52 тысячи 43 человека;

Общее количество выздоровевших – 24 тысячи 800 человек;

Общее количество умерших – 1 тысяча 345 человек.

Covid-19, в частности, обнаружили у 3 тысяч 749 детей и 7 тысяч 213 медработников, говорится на странице Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

В каких областях Украине сколько больных коронавирусом и тех, кто выздоровел:

Винницкая обл. – 2 060 (1 485 выздоровели);

Волынская обл. – 2 932 (1 406 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 1 137 (1 015 выздоровели);

Донецкая обл. – 751 (235 выздоровели);

Житомирская обл. – 1 512 (1 106 выздоровели);

Закарпатская обл. – 3 734 (1 179 выздоровели);

Запорожская обл. – 610 (493 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 2 915 (1 228 выздоровели);

Киев – 5 990 (2 033 выздоровели);

Киевская обл. – 2 940 (1 720 выздоровели);

Кировоградская обл. – 670 (582 выздоровели);

Луганская обл. – 90 (73 выздоровели);

Львовская обл. – 6 763 (1 003 выздоровели);

Николаевская обл. – 467 (356 выздоровели);

Одесская обл. – 2 108 (903 выздоровели);

Полтавская обл. – 330 (290 выздоровели);

Ровенская обл. – 4 454 (2 501 выздоровел);

Сумская обл. – 332 (275 выздоровели);

Тернопольская обл. – 2 174 (1 353 выздоровели);

Харьковская обл. – 2 577 (1 321 выздоровел);

Херсонская обл. – 203 (184 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 881 (638 выздоровели);

Черкасская обл. – 725 (578 выздоровели);

Черновицкая обл. – 5 096 (2 582 выздоровели);

Черниговская обл. – 592 (261 выздоровел).

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В Украине коронавирус установил новый антирекорд / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро 9 июля в Украине коронавирус Covid-19 диагностировали у 51 тысячи 224 человек, количество жертв составляло 1 тысяча 327 человек, а выздоровевши – 23 тысячи 784 человека. За сутки вирус нашли у 810 человек.