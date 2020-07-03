Covid-19 в Украине преодолел новую психологическую отметку

В Украине коронавирус установил новый антирекорд / УНИАН

В Украине по состоянию на пятницу, 3 июля, китайский коронавирус Covid-19 преодолел новую психологическую отметку – в стране нашли более 46 тысяч зараженных.

Всего коронавирус в Украине диагностировали у 46 тысяч 763 человек, сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки вирус нашли у 876 человек, скончались 27 пациентов, а 505 – выздоровели.

Коронавирус в Украине – статистика на 3 июля:

Всего заболели 46 тысяч 763 человека (+876);

Всего скончались 1 тысяча 212 человек (+27);

Всего выздоровели 20 тысяч 558 человек (+505).

Напомним, по состоянию на 2 июля в Украине Covid-19 пересек новую психологическую отметку – его нашли у более 45 тысяч человек. За сутки вирус обнаружили у 889 человек.

Общее количество инфицированных составляло 45 тысяч 887 человек, всего скончались 1 тысяча 185 человек, а выздоровели 20 тысяч 53 пациента.