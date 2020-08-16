Коронавирус в Украине пересек важную психологическую отметку

В Украине COVID-19 пересек новую психологическую отметку / УНИАН

В Украине по состоянию на утро воскресенье, 16 августа, китайский коронавирус COVID-19 преодолел новую психологическую отметку.

В нашей стране вирус уже нашли у более 90 тысяч человек, сообщили в СНБО.

За сутки коронавирус диагностировали у 1 тысячи 637 человек, скончались 24 человека, а 392 – выздоровели.

Коронавирус в Украине – статистика на 16 августа:

Всего заболели 91 тысяча 356 человек;

Всего выздоровели 47 тысяч 822 человека;

Всего скончались 2 тысячи 68 человек.

Напомним, по состоянию на утро 15 август коронавирус в Украине диагностировали у 89 тысяч 719 человек. За сутки вирус обнаружили у 1 тысячи 847 человек – это был новый антирекорд.