Коронавирус в Украине пересек важную психологическую отметку

COVID-19 в нашей стране за сутки нашли у 1 тысячи 637 человек.
В Украине по состоянию на утро воскресенье, 16 августа, китайский коронавирус COVID-19 преодолел новую психологическую отметку.
В нашей стране вирус уже нашли у более 90 тысяч человек, сообщили в СНБО.
За сутки коронавирус диагностировали у 1 тысячи 637 человек, скончались 24 человека, а 392 – выздоровели.
Коронавирус в Украине – статистика на 16 августа:
Всего заболели 91 тысяча 356 человек;
Всего выздоровели 47 тысяч 822 человека;
Всего скончались 2 тысячи 68 человек.
Напомним, по состоянию на утро 15 август коронавирус в Украине диагностировали у 89 тысяч 719 человек. За сутки вирус обнаружили у 1 тысячи 847 человек – это был новый антирекорд.
Автор: Екатерина Присяжнюк