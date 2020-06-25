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В Украине Covid-19 установил новый антирекорд

Вирус в нашей стране за сутки нашли почти у тысячи человек.

25 июня 2020, 08:46
Вирус из Китая в Украине снова установил антирекорд – Коронавирус Украина
Коронавирус в Украине снова установил антирекорд / УНИАН

В Украине по состоянию на утро четверга, 25 июня, количество больных китайским коронавирусом Covid-19, из-за которого введена пандемия, составило 40 тысяч 8 человек.

За сутки обнаружены 994 инфицированных (это новый антирекорд), сообщили в СНБО.

Коронавирус в Украине на сегодня:

Всего 40 тысяч 8 инфицированных (+994);

Всего скончались 1 тысяча 67 человек (+16);

Всего выздоровели 17 тысяч 758 человек (+349).

Напомним, по состоянию на утро 24 июня коронавирус в Украине нашли у 39 тысяч 14 человек, всего скончались 1 тысяча 51 человек, а выздоровели 17 тысяч 409 человек. За сутки вирус нашли у 940 человек – это был новый антирекорд.

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