В Украине Covid-19 установил новый антирекорд

В Украине по состоянию на утро четверга, 25 июня, количество больных китайским коронавирусом Covid-19, из-за которого введена пандемия, составило 40 тысяч 8 человек.
За сутки обнаружены 994 инфицированных (это новый антирекорд), сообщили в СНБО.
Коронавирус в Украине на сегодня:
Всего 40 тысяч 8 инфицированных (+994);
Всего скончались 1 тысяча 67 человек (+16);
Всего выздоровели 17 тысяч 758 человек (+349).
Напомним, по состоянию на утро 24 июня коронавирус в Украине нашли у 39 тысяч 14 человек, всего скончались 1 тысяча 51 человек, а выздоровели 17 тысяч 409 человек. За сутки вирус нашли у 940 человек – это был новый антирекорд.
Автор: Екатерина Присяжнюк