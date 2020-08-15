В Украине коронавирус пересек новую "красную линию"

/ УНИАН

Китайский коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на субботу, 15 августа, преодолел новую красную линию.

Вирус диагностировали у более тысяч 89 тысяч человек, сообщили в СНБО.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 14 августа нашли у 87 тысяч 872 человек, выздоровели 46 тысяч 797 человек, а скончались 2 тысячи 11 человек. За сутки было найдено рекордное количество инфицированных – 1 тысяча 732 человека.