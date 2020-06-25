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"Не только Covid-19": врач назвала угрозы осени для Украины

Осенью в нашей стране нужно будет госпитализировать не только больных коронавирусом, отметила эпидемиолог.

25 июня 2020, 08:23
Врач поделилась, что в Украине осенью на Covid-19 могут наложиться другие острые вирусные инфекции – Коронавирус Украина
В Украине осенью на Covid-19 могут наложиться другие острые вирусные инфекции, поделилась врач / pixabay.com

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская предупредила, что осенью в Украине циркуляция китайского коронавируса Covid-19 может наложиться на другие острые вирусные инфекции.

Опасность осени заключается в том, что будут соединены несколько респираторных инфекций, рассказала медик Obozrevatel.

Собеседница добавила, что осенью необходимо будет госпитализировать не только больных коронавирусом, но и больных другими острыми респираторными инфекциями.

"…Начнется грипп, начнутся другие острые вирусные инфекции. На это может наложиться и циркуляция коронавируса", – отметила врач.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова говорила, что в Украине еще не начиналась вторая волна Covid-19, поскольку в государстве "не выгорела" первая волна заболеваемости.

Людмила Мухарская коронавирус в Украине коронавирус новости
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