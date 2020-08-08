Коронавирус в Украине: врач объяснила, когда вирус перестанет "ходить"

В Украине коронавирус может перестать "ходить", когда иммунитет будет у 60-70% населения, считает врач / Reuters

Иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Алла Волоха сообщила, что коронавирус Covid-19 в Украине, скорее всего, будет циркулировать, пока не сформируется коллективный иммунитет.

Чтобы вирус перестал "ходить", необходимо, чтобы 60-70% населения имело иммунитет, рассказала врач в интервью Obozrevatel.

По словам собеседницы, сейчас в нашей стране иммунитет имеет не более 5% населения.

"…скорее всего, он (Covid-19 – Ред.) будет циркулировать, пока не сформируется коллективный иммунитет. Я думаю, в том числе вакцинация поможет его сформировать. Но для этого, конечно, нужно время… Он не так быстро формируется, даже если ослабить карантин", – сказала эксперт.

Напомним, по состоянию на утро 8 августа коронавирус в Украине нашли у 79 тысяч 750 человек, скончались 1 тысяча 879 человек, а выздоровели 43 тысячи 655 пациентов. На протяжении 7 августа Covid-19 диагностировали у 1 тысячи 489 человек.