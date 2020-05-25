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Коронавирус в Украине: вторая волна будет опаснее первой – эпидемиолог

25 мая 2020, 20:05

Украине грозят несколько волн Covid-19, предупредил эксперт.

Эпидемиолог считает, что вторая волна вируса в Украине будет опаснее первой – Коронавирус Украина
Вторая волна коронавируса в Украине будет опаснее первой, считает эпидемиолог / УНИАН

Украине грозит вторая, третья и четвертая волны китайского коронавируса Covid-19, из-за которого введена пандемия.

Вторая волна коронавируса будет осенью, новые волны будут интенсивнее первой, рассказал эпидемиолог Андрей Александрин во время общения с педиатром, кандидатом медицинских наук и телеведущим Евгением Комаровским.

По мнению эпидемиолога, вторая волна вируса в Украине будет опаснее первой.

"…я думаю, что мы осенью увидим вторую, а потом и третью, и четвертую волны. И они будут, на самом деле, …даже интенсивнее, чем первая волна", – заявил собеседник.

Александрин добавил, что осенью в Украине возможна паника из-за отсутствия тест-систем.

"…Чем будет опаснее вторая волна? Сейчас уровень обращаемости по поводу ОРЗ (острые респираторные заболевания – Ред.) упал на ноль… с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны – когда придет осень, придет сезонный грипп, придут аденовирусы, риновирусы, другое…", – отметил эпидемиолог.

Собеседник предупредил, что медики, которые не будут иметь тест-системы, чтобы отличить одно от другого, окажутся в заложниках, и начнется какая-то паника, неразбериха.Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пика

Напомним, в Киевском политехническом институте им. Сикорского прогнозировали, что вторая волна коронавируса возможна на протяжении осенне-зимнего периода 2020-2021 годов

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