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Коронавирус в Украине: заболел еще один нардеп, названо имя

13 июня 2020, 20:01

Covid-19 подхватил нардеп от Слуги народа, сообщил Гончаренко.

Перебийнис заразился Covid-19 – Коронавирус Украина
Максим Перебийнис заразился коронавирусом, сообщил нардеп / УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что китайский коронавирус Covid-19 подхватил его коллега.

Вирусом инфицирован нардеп от Слуги народа, поделился Гончаренко в своем канале в Telegram.

По его данным, коронавирусом заразился Максим Перебийнис.

"Covid-19 заболел нардеп от Слуги народа Максим Перебийнис…", – написал политик.

Ранее коронавирус диагностировали у ряда нардепов. В частности, Алексей Гончаренко писал, что коронавирусом инфицирован нардеп от Слуги народа и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Напомним, 12 июня жена президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – поделилась, что тест показал наличие у нее Covid-19. Супруга главы государства добавила, что лечится амбулаторно, изолирована от других членов своей семьи и хорошо себя чувствует.

коронавирус в Украине Алексей Гончаренко Максим Перебийнис
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