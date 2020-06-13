Коронавирус в Украине: заболел еще один нардеп, названо имя

Максим Перебийнис заразился коронавирусом, сообщил нардеп / УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что китайский коронавирус Covid-19 подхватил его коллега.

Вирусом инфицирован нардеп от Слуги народа, поделился Гончаренко в своем канале в Telegram.

По его данным, коронавирусом заразился Максим Перебийнис.

"Covid-19 заболел нардеп от Слуги народа Максим Перебийнис…", – написал политик.

Ранее коронавирус диагностировали у ряда нардепов. В частности, Алексей Гончаренко писал, что коронавирусом инфицирован нардеп от Слуги народа и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Напомним, 12 июня жена президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – поделилась, что тест показал наличие у нее Covid-19. Супруга главы государства добавила, что лечится амбулаторно, изолирована от других членов своей семьи и хорошо себя чувствует.