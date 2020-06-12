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Жена Зеленского подхватила коронавирус

12 июня 2020, 14:08

Елена Зеленская сообщила, что тест показал наличие у нее Covid-19.

Елена Зеленская – Коронавирус Украина
У Елены Зеленской коронавирус / Фото Instagram olenazelenska_official

Жена президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – подхватила китайский коронавирус Covid-19.

Тест на вирус оказался позитивным, поделилась первая леди в Facebook.

По словам Елены Зеленской, другие члены ее семьи – муж и дети, также прошли тестирование на Covid-19, их результаты негативные.

"Сегодня (пятница, 12 июня, – Ред.) я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов...", – написала первая леди.

Супруга главы государства добавила, что находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи и чувствует себя хорошо.

/ facebook.com/olenazelenska.official

Ранее Владимир Зеленский говорил, что не боится китайского коронавируса, хотел им заразиться и самоизолироваться в Киеве в здании Офиса президента, которое находится на ул. Банковой.

Елена Зеленская коронавирус Владимир Зеленский
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