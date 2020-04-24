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Американские ученые установили устойчивость коронавируса к теплу и влаге

24 апреля 2020, 01:17

Эксперты отмечают, что Covid-19 не устойчив при высоких температурах.

коронавирус
Коронавирус хуже приспособлен к теплу / pixabay.com

В США исследователи в результате эксперимента установили, что коронавирус менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном.

"День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях", - заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, наработки ученых позволят планировать поэтапное возвращение к нормальной жизни после карантина.

"Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже - в теплой и влажной", - сказал Трамп.

Читайте такжеВ ВОЗ напугали человечество прогнозом по коронавирусуКак уточняется, ученый Билл Брайант доказал, что период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 С, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов. При увеличении влажности до 80% - 6 часов. А если температура поднимется до 35С, то вирус распадется за один час. А если будет высокая влажность, то Covid-19 может исчезнуть за две минуты.

Исследования показали, что при температуре 21-23С и влажности 20% в воздухе коронавирус будет присутствовать 60 минут. А в солнечную летнюю погоду при высокой влажности – всего полторы минуты.

Как ранее писал Главред, медик в деталях расписал, велика ли вероятность заражения китайским коронавирусом во время занятий сексом.

Также напомним, подавляющее большинство украинцев заразились коронавирусной инфекцией у себя же на родине – это 93% заболевших. И лишь 7% подхватили заразу за границей.

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