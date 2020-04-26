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"Все только начинается": ВОЗ бьет тревогу из-за пандемии в Африке

26 апреля 2020, 18:54

Единственной защитой от жуткого вируса на африканском континенте станут агрессивные методы скрининга и тестирования.

Медик, коронавирус
Коронавирус быстро распространяется по Африке - ВОЗ / Reuters

Коронавирус быстро распространяется по миру и уже "накрывает" африканские страны. По информации ВОЗ, число заболеваний COVID-19 на континенте может увеличиться до10 миллионов за шесть месяцев.

Единственной защитой Африки от страшного недуга будут агрессивные методы скрининга и тестирования, пишет The Guardian.

Несмотря на то, что коронавирус сначала медленно распространялся по континенту,  внезапное увеличение числа случаев заболевания COVID-19  более чем на 40% за последние 10 дней до 28 тысяч и аналогичное увеличение числа смертей до 1300 вызвало обеспокоенность специалистов.

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ВОЗ предупредила о возможности 10 млн случаев заболевания на континенте в течение трех-шести месяцев, но эксперты утверждают, что число может быть ниже, если власти смогут быстро принять меры для сдерживания вспышек заболевания.

"Мы находимся в самом начале [Ред. - эпидемии] в Африке", - заявил на прошлой неделе исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

В первую очередь вспышка может быть смягчена из-за относительного большинства молодежи в Африке. С другой стороны может повлиять недоедание на континенте или такие факторы, как ВИЧ.

До сих пор было трудно полностью понять степень распространения болезни в Африке, поскольку тестирование было непостоянным.

В Джибути зарегистрировано 98,6 случаев заражения на каждых 100 тысяч человек, что является самым высоким показателем распространенности на континенте. Но крошечная страна провела чуть более 10 тысяч тестов. Столько же, сколько в соседней Эфиопии, где проживает более 100 миллионов человек.

Южная Африка, которая в настоящее время имеет 4 тысячи заражений, - наибольшее число случаев заболевания в странах Африки к югу от Сахары, - проводит до 10 тысяч анализов ежедневно в поисках и локализации заболевания, прежде чем оно сможет распространиться в многолюдных поселках.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее. Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

Также отметим, начиная с конца декабря 2019 года, когда впервые заговорили о злой болезни в Ухани, которая вызывает пневмонию, погибли 203 289 человек во всем мире.

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