Коронавирусом заразился личный фотограф Лукашенко

У личного фотографа Лукашенко обнаружен коронавирус/ Фото: Андрей Стасевич

У личного фотографа президента Беларуси Александра Лукашенко диагностировали коронавирус.

Как сообщает издание Наша Нiва, у Андрея Стасевича лабораторно подтвердили Covid-19 уже после возникновения симптомов.

У бессменного главы Беларуси фотограф работает много лет. Отмечается, что о болезни стало известно 22 апреля, перед поездкой на бобруйскую Славянку. После подтверждения Covid-19 у фотографа начали корректировать состав приглашенных на мероприятия представителей государственных СМИ. В кадре можно увидеть новые лица, многие из них не появлялись рядом с Лукашенко.

Коронавирус у Стасевича практически сразу дал осложнения. Фотограф уже почти месяц находится в больнице с двусторонней пневмонией. Более подробно о его состоянии не сообщается, поскольку в целом болезнь фотографа держится в тайне.

Коронавирус в Беларуси

Ранее была названа цель Лукашенко "заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию". Кто-то рассказал Лукашенко, что нужно развивать массовый иммунитет.

Напомним, Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик. Глава Беларуси считает, что местным властям "лучше знать, что делать в нашей стране", чем специалистам по COVID-19 из Всемирной организации здравоохранения.

К слову, несмотря на коронавирус, президент Беларуси Александр Лукашенко решил не вводить карантин, а также провел массовый парад к 9 мая. Такие действия главы государства вызвали резкую критику со стороны оппозиции.

Как ранее сообщалось, Лукашенко заявил, что после военного парада по случаю Дня победы в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.