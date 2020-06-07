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Вспышка COVID-19 в Беларуси: коронавирус уже подцепили до 50 тысяч белорусов

7 июня 2020, 18:26

За последние сутки 879 белорусов заразились коронавирусной инфекцией.

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Беларусь коронавирус

По состоянию на 7 июня на территории республики Беларусь зафиксировано 48 тысяч 630 прецедентов заболевания китайским коронавирусом COVID-19. В последние 24 часа зафиксировано 879 прецедентов заражения, 3 человека погибло.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

Согласно данным Минздрава, всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Беларуси установлено 48 630 случаев заражения COVID-19.

В течение последних суток было зафиксировано еще 879 случаев, 3 человека погибло.

Всего в Беларуси за этот период умерло 269 человек, у которых помимо коронавируса были зафиксированы сопутствующие заболевания.

Вылечились 23 647 пациентов.

На территории Беларуси власти не вводили карантин в связи с пандемией COVID-19. Как утверждают белорусские ученые, в стране идет три независимые друг от друга волны коронавируса. Согласно их данным, снижение уровня заболеваемости в стране должно начаться с 20 июля.

Напомним, 9 мая Беларусь, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне провела парад Победы. Лукашенко – единственный на постсоветском пространстве президент, решившийся провести парад Победы.

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