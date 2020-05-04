"Заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию": названа цель Лукашенко

Лукашенко хочет заразить 2 миллиона людей / Reuters

Коронавирус в Беларуси гуляет, как хочет – в стране нет ни карантина, ни жестких противоэпидемиологических мер. Кроме того, 17 489 случаев заражения Ковидом нисколько не смущают президента страны Александра Лукашенко. И даже то, что коронавирус 2020 убил в Беларуси 103 человека не вызывает у лидера нации никаких эмоций – наоборот, Лукашенко громогласно заявил, что за время "путешествия коронавируса" по Беларуси в стране больше человек погибли в ДТП и сгорели при пожарах.

Таким образом китайский коронавирус проходит особенный маршрут в Беларуси, и когда он закончится, и чем – никому неизвестно, а роль Лукашенко в этом вопросе еще оценят.

"Кто-то рассказал Лукашенко, что нужно развивать массовый иммунитет. Поэтому он выступает против ношения маски, всячески пытается собрать людей вместе и так далее. Он даже рестораны закрывать не стал. Это шведско-английский формат, в Англии уже ужаснулись возможным последствиям и перешли к карантину, а Лукашенко по традиции уперся", - рассказал политолог Андрей Суздальцев, пишет "Московский комсомолец".

По его словам, в Беларуси просто нет ресурсов на полноценный карантин. Около 82% экономики – это государственный сектор, соответственно людям придется платить за сидение дома.

"При этом нефть обесценилась, и спекулировать на ней уже не получится, а это был главный источник дохода Беларуси", - добавил эксперт.

В то же время Суздальцев убежден, что Лукашенко "хочет быстро заразить около 2 миллионов человек и таким образом проскочить пандемию".

"Победу над заразой он сделает своим подвигом, за счет которого легитимирует переизбрание. Но если ничего не получится, Лукашенко превратится в убийцу своего народа", - подчеркнул политолог.

Кроме того, по словам Суздальцева, сын Лукашенко может быть заражен новым типом коронавируса.

"Лукашенко прекрасно понимает опасность коронавируса. Его Президентский дворец, который чисто по ошибке назвали Дворцом независимости, всегда очень тщательно готовят к любым встречам. Он сам, и все, кто находится с ним в контакте, ежедневно делают тесты на COVID-19. Но все равно коронавирус идет за ним по пятам. Например, приехал он в монастырь на Пасху, а теперь оттуда пачками забирают монахов. Кроме того, говорят, что младший сын Лукашенко Николай сдал положительный тест на коронавирус", - уточнил он.

Читайте также"Пир во время чумы": вирусолог распек Лукашенко за парад 9 маяНапомним, ранее сообщалось, глава отделения медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич громогласно заявил, что в Беларуси эпидемия коронавируса завершится к 14 августа.

По его словам, пик заболеваемости ожидают к 20-м числам мая, к середине июня "должно наступить снижение", а "забудут этот кошмар" в августе.

"Дай бог, чтобы это было так или еще раньше", – сказал Сущевич.