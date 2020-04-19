Коронавирус в Беларуси: Лукашенко пожаловался на "паршивых собак"

Лукашенко считает критику в свой адрес безосновательной / УНИАН

Лидер белорусов пожаловался на сильное давление на него из-за того, что он не стал соблюдать жёсткие ограничения во время пандемии китайской хвори.

"Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону. Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали - ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос", - заявил белоруский лидер в ходе своего рабочего визита в Гродненскую область, передает Беларусь1.

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Также Лукашенко поведал, что решил пойти по тяжелому пути борьбы с опасным вирусом. По словам Лукашенко, при обнаружении хотя бы одного больного Covid-19 в стране, предпринимаются попытки изолировать всех контактных лиц.

"Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю. В том числе у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, и я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения", - уточнил президент.

Коронавирус в Беларуси

Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Также напомним, Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут с голоду в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.