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Лукашенко нашел новый метод борьбы с COVID-19 – божий

8 мая 2020, 22:49

Лукашенко по-прежнему уверен, что выбрал правильный путь борьбы с коронавирусом в Беларуси.

Коронавирус в Беларуси Лукашенко собрался победить с помощью Бога
Коронавирус в Беларуси Лукашенко собрался победить с помощью Бога / Reuters

Коронавирус в Беларуси собрались победить "с божьей помощью".

Такой метод презентовал 8 мая белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых.

"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", – цитирует его БЕЛТА.

При этом Лукашенко по-прежнему уверен, что выбрал правильный путь борьбы с COVID-19.

Читайте такжеЛукашенко оказался людоедом большим, чем Путин"Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь – это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни. Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение", – пояснил глава страны.

Ранее была названа цель Лукашенко "заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию". Кто-то рассказал Лукашенко, что нужно развивать массовый иммунитет.
Напомним, Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик. Глава Беларуси считает, что местным властям "лучше знать, что делать в нашей стране", чем специалистам по COVID-19 из Всемирной организации здравоохранения.

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