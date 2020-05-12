Лукашенко отчитался о резком уменьшении пневмоний после парада Победы

Лукашенко обрадовался уменьшению пневмонии в столице / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада по случаю Дня победы в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

Такое заявление глава государства сделал во время совещания, которое транслировал телеканал ОНТ.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там, где-то будут запертыми. Это и военные люди были, и которые переболели… Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была", - признался президент.

По словам Лукашенко, реальность после проведения праздничных мероприятий превзошла все его ожидания.

"Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - подытожил он.

Связаны ли пневмонии в Минске с коронавирусом и какова природа их происхождения - Лукашенко не уточнил.

Коронавирус в Беларуси

Ранее была названа цель Лукашенко "заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию". Кто-то рассказал Лукашенко, что нужно развивать массовый иммунитет.

Напомним, Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик. Глава Беларуси считает, что местным властям "лучше знать, что делать в нашей стране", чем специалистам по COVID-19 из Всемирной организации здравоохранения.

К слову, несмотря на коронавирус, президент Беларуси Александр Лукашенко решил не вводить карантин, а также провел массовый парад к 9 мая. Такие действия главы государства вызвали резкую критику со стороны оппозиции.