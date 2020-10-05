Коронавирус в Беларуси набирает обороты: власти объявили о второй волне

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси продолжается.
В Беларуси стартовала вторая волна коронавируса COVID-19. При этом рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается.
"Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса", – заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Александр Пацеев, сообщает БЕЛТА.
В то же время власти заверили, что местная система здравоохранения ко второй волне готова, все алгоритмы оказания медицинской помощи в стране отработаны.
Читайте такжеВ ЕС высказались по поводу нападок Беларуси на Литву и Польшу"У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе", – заверил Пацеев.
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