Белорусский эксперимент: страна без карантина готовится к окончанию эпидемии

В Беларуси назвали дату окончания эпидемии коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в Беларуси никто не сдерживает – ни карантина, ни жестких противоэпидемиологических мер. Президент страны Александр Лукашенко не видит проблемы в том, что коронавирус 2020 выявили у 17 489 человек по состоянию на 4 мая.

Более того, лидер страны не считает, что 103 жертвы Ковида – это много.

Таким образом Баларусь в борьбе с коронавирусом идет своим особенным путем – к чему приведет белорусский эксперимент, узнаем тогда, когда пандемия коронавируса завершится.

В то же время в Беларуси убеждены, что китайский коронавирус они победят, и зараза оставит страну в покое летом.

Глава отделения медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич громогласно заявил, что в Беларуси эпидемия коронавируса завершится к 14 августа.

По его словам, пик заболеваемости ожидают к 20-м числам мая, к середине июня "должно наступить снижение", а "забудут этот кошмар" в августе.

"Дай бог, чтобы это было так или еще раньше", – приводит его слова РИА "Новости" со ссылкой на "Беларусь 1".

Читайте также"Пир во время чумы": вирусолог распек Лукашенко за парад 9 маяНапомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае особой необходимости руководство страны готово пойти на жесткие противоэпидемиологические меры в связи с коронавирусной инфекцией, однако сейчас карантин не планируется.

"Нужно будет ввести ограничения, комендантский час — введем, но сейчас нет у нас такой необходимости… меня многие подталкивают, давай Лукашенко, такой-сякой, вводи карантин… Люди добрые, да меня белорусы на вилы поднимут", - сказал Лукашенко.