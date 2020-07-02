Лукашенко: Коронавирус в Беларуси побежден – но есть одно "но"

Коронавирус в Беларуси побежден - Лукашенко / УНИАН

Белорусский лидер Александр Лукашенко похвастался, что коронавирус в Беларуси побежден. Правда, победа еще "неокончательная".

С таким заявлением Лукашенко выступил 2 июля во время вручения государственных наград медикам, сообщает БЕЛТА.

"…Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", – заявил Лукашенко.

Он также добавил, что Беларусь в борьбе с пандемией Covid-19 продемонстрировала народную мудрость и политическое здравомыслие.

Читайте такжеКомаровский объяснил, как долго Украине страдать от COVID-19В свою очередь ученые заявили, что в Беларуси началась третья волна коронавируса. По словам член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси Павла Гринчука, вторая волна, начавшаяся заметно позже, развивается в других крупных белорусских городах. Существует еще и третья волна – в малых городах и сельской местности.

Ранее Лукашенко заявил, что коронавирус создали специально. Болезнь создали для того, чтобы "столкнуть лбами" крупные государства, убежден лидер белорусов.