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Карантина не будет: коронавирусом в Беларуси заболели 10 тысяч человек

26 апреля 2020, 15:15

Лукашенко в очередной раз заявил, что не видит повода останавливать экономику из-за уханьской заразы.

коронавирус
Коронавирусом заболели более 10 тысяч жителей Беларуси / pixabay.com

Коронавирус в Беларуси стараются не замечать. За последние сутки в стране зафиксировали + 873 новых случая заражения злой болезнью под названием Ковид-19. Всего по состоянию на 26 апреля в Беларуси китайский коронавирус нашли у 10 463 человек.  Для сравнения, коронавирус в Украине выявили у 8617 человек.

Так вот, за всё время распространения коронавирус 2020 убил 72 жителей республики.

Несмотря на устрашающие показатели статистики по коронавирусу в Беларуси, президент Александр Лукашенко в очередной раз высказал мнение, что стране не следует вводить карантинные меры из-за Ковида.

Лукашенко подчеркнул, что действует по ситуации, и в случае необходимости примет все требуемые решения, но на данном этапе ситуация не требует введения ограничительных мер.

"Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо", - заявил Лукашенко.

Также лидер Беларуси обратил внимание на то, что после кризиса быстрее восстановятся те страны, "у кого есть ресурсы", поэтому он не считает нужным останавливать экономику.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним,  25 апреля, несмотря на пандемию коронавируса в Беларуси по указанию президента Александра Лукашенко прошел общенациональный субботник. По предварительным данным, в нем принимали участие около четверти населения страны - приблизительно 2,3 млн человек.

"Сегодня жители страны активно приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек. Они работали в различных местах, занимались приведением в порядок населенных пунктов, благоустройством, посадкой леса", - заявил вице-премьер-министр Владимир Кухарев.

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