Беларусь гостеприимна к коронавирусу: много больных, зато парад будет

Коронавирус убил в Беларуси 99 человек / pixabay.com

Коронавирус в Беларуси выявили у 16 705 человек, за сутки + 877 новых случаев заражения, но это нисколько не смущает лидера страны Александра Лукашенко, который в воскресенье, 3 мая, заявил, что парад на День Победы не отменяется.

И даже то, что китайский коронавирус убил 99 жителей Беларуси, не насторожило его.

Люди в годы войны умирали и от вирусов, и разных болезней, отметил Лукашенко.

"И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди", - подчеркнул лидер Беларуси. При этом никого "тащить" на мероприятие не надо. Если люди опасаются заражения, то это понять можно. Тысячи людей хотят, чтобы парад прошел.

Кроме того, Лукашенко сравнил число граждан, скончавшихся от коронавируса 2020, с количеством погибших от алкоголя и в результате самоубийств.

"Что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека, самоубийств 470", - сказал Лукашенко, пишет агентство БелТА.

Лукашенко также добавил, что за четыре месяца этого года 218 человек погибли на пожарах и в автоавариях - 163 человека. Кроме этого, Лукашенко отметил, что за это время 89 человек утонули.

Читайте также"План Б": что будет, если вакцина от коронавируса не появитсяНапомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае особой необходимости руководство страны готово пойти на жесткие противоэпидемиологические меры в связи с коронавирусной инфекцией, однако сейчас карантин не планируется.

"Нужно будет ввести ограничения, комендантский час — введем, но сейчас нет у нас такой необходимости… меня многие подталкивают, давай Лукашенко, такой-сякой, вводи карантин… Люди добрые, да меня белорусы на вилы поднимут", - сказал Лукашенко.