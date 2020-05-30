В Беларуси началась третья волна коронавируса - ученые

В Беларуси началась третья волна коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в Беларуси по состоянию на 30 мая обнаружили у 40 700 человек. Жертвами злой болезни стали 224 человека, а вырвались из ее лап 17390 человек. В стране не вводили карантин из-за пандемии коронавируса.

В то же время ученые заявили, что в Беларуси одновременно развиваются три волны коронавируса. Они независимы друг от друга. Самая большая в Минске и Витебске, пишет Tut.by.

По словам член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси Павла Гринчука, вторая волна, начавшаяся заметно позже, развивается в других крупных белорусских городах. Существует еще и третья волна - в малых городах и сельской местности.

"Наложение таких волн вполне адекватно описывает ситуацию. Приходится читать много комментариев, что официальная статистика не соответствует действительности. У нас не сложилось такое мнение. Моделирование свидетельствует о том, что все объяснимо без конспирологических теорий", - рассказал Гринчук.

По их данным, если гипотеза о трех волнах верна, то уменьшение уровня инфицирования до 100 новых случаев в сутки может произойти в республике с 20 июля.

Читайте такжеГеноцид народа: в Беларуси с ненавистью накинулись на "безумного диктатора"Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада по случаю Дня победы в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там, где-то будут запертыми. Это и военные люди были, и которые переболели… Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была", - признался президент.

По словам Лукашенко, реальность после проведения праздничных мероприятий превзошла все его ожидания.