"Пир во время чумы": вирусолог распек Лукашенко за парад 9 мая

Лукашенко решил провести парад 9 мая и нарвался на критику / УНИАН

Коронавирус в Беларуси за последние сутки выявили у 877 человек, а общее число случаев заражения возросло до 16 705.

Тот факт, что китайский коронавирус атакует Беларусь и убил в стране уже 99 человек, не заставил президента страны Александра Лукашенко вводить карантин. Более того, Лукашенко огорошил мир заявлением о том, что парад на День Победы 9 мая в Беларуси не отменяется якобы по причине того, что этого не хотят сами люди.

В то же время вирусологи призывают отговорить Лукашенко от намерения провести в разгар пандемии коронавируса парад.

"Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость", - заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев, сообщает "Говорит Москва".

По его словам, нужно попытаться остановить Лукашенко, потому что в период эпидемий такие крупные мероприятия лучше не делать.

"На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет", - также отметил вирусолог, и добавил, что в такой ситуации людям будет легче заразиться.

Читайте такжеБеларусь гостеприимна к коронавирусу: много больных, зато парад будетНапомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае особой необходимости руководство страны готово пойти на жесткие противоэпидемиологические меры в связи с коронавирусной инфекцией, однако сейчас карантин не планируется.

"Нужно будет ввести ограничения, комендантский час — введем, но сейчас нет у нас такой необходимости… меня многие подталкивают, давай Лукашенко, такой-сякой, вводи карантин… Люди добрые, да меня белорусы на вилы поднимут", - сказал Лукашенко.