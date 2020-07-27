В Болгарии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Болгарии зафиксировали вспышку коронавируса / Reuters

В понедельник, 27 июля, правительство Болгарии продлило конца августа действие чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране на фоне новой вспышки коронавируса.

Об заявил премьер Бойко Борисов, сообщает Novinite.

"В соответствии с указом министра здравоохранения чрезвычайное положение (в области здравоохранения - ред.) будет продлено на один месяц", - заявил Бойко Борисов.

Отмечается, что чрезвычайное положение будет продлено до 31 августа.

Чрезвычайное положение в области здравоохранения начало действовать в Болгарии в середине мая в связи с пандемией коронавируса. С тех пор власти его уже несколько раз продлевали.

В Болгарии по состоянию на 27 июля лабораторно подтверждено 10 427 случаев COVID-19, из них продолжают болеть 4 732 человека.

Добавим, что 21 июля Болгария попала в список стран, границы которых открыты для украинцев. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Читайте такжеНа Вьетнам "напал" новый агрессивный коронавирусНапомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Он подчеркнул, что собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

По его словам, на сегодня зарегистрированы 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти.

Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев заражения удвоилось.