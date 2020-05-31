Больше только в США: Бразилия бьет рекорды по заражению COVID-19

Коронавирус атакует Бразилию / Фото pixabay.com

Коронавирус в Бразилии набирает обороты - за сутки в стране зарегистрировали рекордные 33 274 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные бразильского Минздрава, опубликованные вечером 30 мая.

Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. Отмечается, что суточное число инфицированных достигает рекордных значений уже третий день подряд : 26 417 случаев - в четверг и 26 928 − в пятницу. Общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 498 440.

Число летальных исходов за сутки выросло на 956. С начала пандемии коронавируса количество жертв составило 28 834. При этом свыше 200 тысяч пациентов выздоровели.

По статистике Минздрава, на 100 тысяч населения страны приходится 237,2 заразившихся и 13,7 умерших. Доля смертности среди инфицированных составляет 5,8%.

Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, коронавирус в Бразилии по состоянию на воскресенье, 31 мая, заразил уже 498 440 человек. Жертвами болезни стали 28 834 человека.

Коронавирус в Бразилии 31 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, за последние сутки в Украине зафиксировали +468 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине скончались 708 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +12. Всего в Украине на 31 мая официально выявили 23 672 случая заражения коронавирусом.