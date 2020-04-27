В Британии у детей обнаружили загадочный синдром, связанный с Covid-19

Коронавирус весьма странно проявляется у детей / Reuters

В Британии резко возросло количество поступающих в больницу несовершеннолетних, у которых вместе с коронавирусом выявляют воспаление, и медики его связывают с Covid-19.

"Существует озабоченность, что у детей в Британии появляется новый связанный с Covid-19 воспалительный синдром, либо что это может быть другой, пока не идентифицированный патоген", - цитирует Daily Mail инструкцию для терапевтов.

По словам медиков, в большинстве случаев заболеваний у детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечное расстройство и панкардит.

Как указано в анализе историй болезни, новый синдром напоминает болезнь Кавасаки и синдром токсического шока. Он может быть настолько серьезным, что маленьких пациентов помещают в реанимации.

Медиков предупреждают, что о всех детях с подобными симптомами необходимо сообщать вышестоящим органам.

Пока таких детей мало, но службу здравоохранения волнует тот факт, что данный синдром малоизучен. Врачи замечают его и у тех, кто не инфицирован Covid-19, поэтому к пациентам приковано особое внимание.

Напомним, коронавирус в мире не убавляет своих оборотов и уже вовсю бушует в африканских странах. В связи с этим в ВОЗ сделали тревожное заявление.