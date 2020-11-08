Коронавирус в "ДНР": Казанский заявил о гуманитарной катастрофе

В "ДНР" умирает около 9% заразившихся, при этом в Украине – менее 2% жертв болезни.
На временно оккупированной территории Донецкой области – в так называемой ДНР - наступила гуманитарная катастрофа из-за большой смертности от коронавируса COVID-19.
Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил известный журналист и блогер Денис Казанский, ныне ‒ один из представителей Украины (от Донецка).
Казанский привел "официальные данные" из самопровозглашенной "республики":
- По состоянию на 7 ноября в "ДНР" зарегистрировали 7694 случая коронавирусной болезни, из них за последние сутки – 209 случаев.
- При этом умерли 675 пациентов. На лечении находятся 3326 больных, выписаны – 3693 человека.
Таким образом, в "ДНР" умирает около 9% заразившихся, при этом в Украине – менее 2% жертв болезни.
"Просто оцените масштабы гуманитарной катастрофы в ОРДЛО", – написал он.
Как известно, украинский Минздрав не публикует данные по числу зараженных коронавирусом на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма.
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19.
- По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус. За минувшие 24 часа обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.
- Врач-иммунолог Алла Волоха назвала реальное число больных коронавирусом в Украине. По ее словам, зараженных коронавирусом около миллиона человек.