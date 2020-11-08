Коронавирус в "ДНР": Казанский заявил о гуманитарной катастрофе

По состоянию на 7 ноября в "ДНР" зарегистрировали 7694 случая COVID-19 / Фото Reuters

На временно оккупированной территории Донецкой области – в так называемой ДНР - наступила гуманитарная катастрофа из-за большой смертности от коронавируса COVID-19.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил известный журналист и блогер Денис Казанский, ныне ‒ один из представителей Украины (от Донецка).

Казанский привел "официальные данные" из самопровозглашенной "республики":

По состоянию на 7 ноября в "ДНР" зарегистрировали 7694 случая коронавирусной болезни, из них за последние сутки – 209 случаев.

При этом умерли 675 пациентов. На лечении находятся 3326 больных, выписаны – 3693 человека.

Таким образом, в "ДНР" умирает около 9% заразившихся, при этом в Украине – менее 2% жертв болезни.

"Просто оцените масштабы гуманитарной катастрофы в ОРДЛО", – написал он.

Как известно, украинский Минздрав не публикует данные по числу зараженных коронавирусом на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма.

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