УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в "ДНР": Казанский заявил о гуманитарной катастрофе

8 ноября 2020, 10:12

В "ДНР" умирает около 9% заразившихся, при этом в Украине – менее 2% жертв болезни.

коронавирус, карантин
По состоянию на 7 ноября в "ДНР" зарегистрировали 7694 случая COVID-19 / Фото Reuters

На временно оккупированной территории Донецкой области – в так называемой ДНР - наступила гуманитарная катастрофа из-за большой смертности от коронавируса COVID-19.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил известный журналист и блогер Денис Казанский, ныне ‒ один из представителей Украины (от Донецка).

Казанский привел "официальные данные" из самопровозглашенной "республики":

  • По состоянию на 7 ноября в "ДНР" зарегистрировали 7694 случая коронавирусной болезни, из них за последние сутки – 209 случаев.
  • При этом умерли 675 пациентов. На лечении находятся 3326 больных, выписаны – 3693 человека.

Таким образом, в "ДНР" умирает около 9% заразившихся, при этом в Украине – менее 2% жертв болезни.

"Просто оцените масштабы гуманитарной катастрофы в ОРДЛО", – написал он.

Как известно, украинский Минздрав не публикует данные по числу зараженных коронавирусом на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Читайте такжеВрач посоветовала, что обязательно должен иметь дома больной COVID-19

Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19.
  • По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус. За минувшие 24 часа обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.
  • Врач-иммунолог Алла Волоха назвала реальное число больных коронавирусом в Украине. По ее словам, зараженных коронавирусом около миллиона человек.
ДНР коронавирус Денис Казанский новости Донбасса коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в «ДНР»: Казанский заявил о гуманитарной катастрофе». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:22
В России воры зарезали семью доцента университета
10:12
Коронавирус в "ДНР": Казанский заявил о гуманитарной катастрофе
09:51
Бывший сенатор объяснил, почему у Байдена будет слабый авторитет Видео
09:43
Коронавирус у детей: ученые опровергли популярный миф
09:30
Самый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти: фото Фото Видео
Реклама
09:17
Очевидцы раскрыли шокирующие подробности гибели ведущего НТВ в Подмосковье Видео
09:10
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва и рабочие успехи Видео
08:48
Пожизненная неприкосновенность Путина: от чего пытается обезопасить себя "бог нации" мнение
08:42
Коронавирус атакует: в Киеве нашли почти тысячу зараженных и много новых жертв Видео
08:26
Врач посоветовала, что обязательно должен иметь дома больной COVID-19
08:20
Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч больных Видео
07:48
Верховный лидер Ирана назвал спектаклем президентские выборы в США Видео
07:17
Байден выступил перед нацией: что пообещал американцам новоизбранный президент Видео
07:13
Вирусолог назвал продукты, которые запрещены при коронавирусе Видео
06:55
Почему Байдену рано праздновать победу мнение
06:36
В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото Фото Видео
06:02
С Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день
05:33
Астролог назвала худшие часы 9 ноября: от чего отказаться Видео
05:05
Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня Видео
04:24
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
Реклама
03:48
Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения
03:01
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
02:16
Sony назвала главный недостаток будущей PlayStation 5 Видео
02:03
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
01:37
Инфекционист растолковал, как спастись от тяжелого коронавируса Видео
00:58
Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина Видео
07 ноября, суббота
23:58
Американцы с размахом на улицах празднуют победу Байдена на выборах Фото Видео
23:55
Наследство на 100 миллионов: стало известно, кому достанется недвижимость Жванецкого Видео
23:41
В США впервые вице-президентом станет темнокожая женщина Видео
23:18
Зеленский назвал резню в Кривом Роге терроризмом
23:05
Больных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину Видео
22:57
Коронавирус в Украине 7 ноября – за сутки выявили более 10 700 случаев Видео
22:52
В Харькове 22-летний водитель влетел на "островок безопасности": много пострадавших Фото
22:30
Комаровский пояснил, почему у детей долго не проходит насморк
22:03
Ермак пригласил Байдена в Киев Видео
21:57
СБУ завела дело против скандального блогера Шария
21:42
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
21:23
Налоги и экология: экономист поведал, как победа Байдена изменит мир
21:08
Богдана засекли в компании Собчак в шикарном ресторане
21:01
Клинтон назвала победу Байдена на выборах "новой страницей" Видео
Реклама
20:33
Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах Видео
20:24
"Повреждения, как от скальпеля": ученые ошарашили новыми осложнениями COVID-19 Видео
20:02
Байден начал получать поздравления с победой на выборах Видео
19:49
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
19:42
"Бог поручил убить 15 человек": в Кривом Роге мужчина устроил резню
19:31
Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой Видео
19:31
"Слуга народа" решил сложить мандат нардепа
19:05
Евродепутат предложил создать Карпатскую коалицию для интеграции с ЕС
19:01
В МИД Украины высказались об обстреле консульства Азербайджана
18:55
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять