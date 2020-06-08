УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в доме: ученые назвали самое опасное место

8 июня 2020, 04:54

Возбудитель COVID-19 не нашли на продуктах питания, одежде, животных и растениях.

коронавирус
В домашней среде Sars-CoV-2 живет не слишком долго / pixabay.com

Немецкие ученые выяснили, на каких поверхностях в доме может жить коронавирус COVID-19, жертвами которого стали более 400 тысяч человек во всем мире.

В частности, ученые проверили 21 дом в округе Гангельт (Германия), где было зафиксировано сравнительно большое количество зараженных коронавирусом. В каждом из этих домов как минимум один человек болел COVID-19, сообщает Die Zeit.

В ходе исследования были изучены различные поверхности: пульты от телевизора, мебель, дверные ручки, душевые, а также воздух в помещениях и сточные воды.

В итоге анализ всех образцов воздуха дал отрицательный результат, а 15% проверенных образцов сточных вод – положительный. Причем больше всего вируса было в воде из раковины (19%), а наименьшая концентрация коронавируса содержалась в туалете (8,7%). Ученые объясняют это тем, что Sars-CoV-2 может попасть в раковину при чистке зубов и мытье рук, так как вирусная нагрузка наиболее высока на руках и в горле.

Что касается поверхностей, то коронавирус обнаружили всего на 3,36% образцов – на пульте дистанционного управления и металлических дверных ручках.

Кроме того возбудитель COVID-19 не нашли на продуктах питания, одежде, животных и растениях.

"Результаты свидетельствуют о том, что в домашней среде Sars-CoV-2 живет не слишком долго, и поэтому такой способ передачи играет меньшую роль, но, с другой стороны, возможно, что вирус в образцах лишь не дожил до исследования в лаборатории", – отметили исследователи.

Ученые также сообщили, что необходимо провести дополнительные исследования по этому вопросу, чтобы составить полную картину.

Как сообщал Главред, ранее микробиолог университета Саутгемптона, профессор Уильям Кивил нашел способ снизить риски заражения в общественных местах коронавирусом, который провоцирует опасную болезнь COVID-19.

Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в доме: ученые назвали самое опасное место». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:22
Эта летняя одежда красивая, но сейчас она не в моде
04:54
Коронавирус в доме: ученые назвали самое опасное место
03:35
Не прячьте ноги: как сделать правильный педикюр дома – пошаговая инструкция Фото
03:02
В Кабмине рассказали, сколько заработали украинские таможни
02:14
Какой будет погода летом 2020: синоптик пообещала ливни, грады и шквалы
01:51
Ученые объяснили, почему некоторым удается есть и не набирать лишний вес
01:39
Врачи рассказали об инновационном лечении распространенного вида рака
00:55
Ученые назвали витамин, который защитит от коронавирусной смерти
00:19
День Святого Духа 2020: какой сегодня праздник 8 июня, как поздравлять Фото
07 июня, воскресенье
23:58
Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп: среди погибших есть ребенок
23:32
"Мы же не терпилы": комбриг "ДНР" поведал, как воевал против украинцев Видео
22:59
У Авакова придумали жесткое наказание для злостных нарушителей ППД
22:37
"Посеяли хаос": власти США сами заслужили протесты и бунты - Захарова Видео
22:31
Коронавирус в Украине и мире: умерли 400 тысяч человек, больных почти 7 миллионов Видео
22:04
Кива оскандалился заявлением об американце Флойде и Небесной сотне
21:57
На виду у всех: в Николаеве возле маршруток устроили перестрелку
21:35
Лишь красивые слова: в МИД Украины ошарашили заявлением о катастрофе МАУ
21:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июня: усиление ауры и успех в любом деле Видео
21:16
Нардеп из Слуги народа рассказал о своей драке под Житомиром
21:05
В МОЗ признались, почему в Украине растет число случаев коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять