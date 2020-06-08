Коронавирус в доме: ученые назвали самое опасное место

В домашней среде Sars-CoV-2 живет не слишком долго / pixabay.com

Немецкие ученые выяснили, на каких поверхностях в доме может жить коронавирус COVID-19, жертвами которого стали более 400 тысяч человек во всем мире.

В частности, ученые проверили 21 дом в округе Гангельт (Германия), где было зафиксировано сравнительно большое количество зараженных коронавирусом. В каждом из этих домов как минимум один человек болел COVID-19, сообщает Die Zeit.

В ходе исследования были изучены различные поверхности: пульты от телевизора, мебель, дверные ручки, душевые, а также воздух в помещениях и сточные воды.

В итоге анализ всех образцов воздуха дал отрицательный результат, а 15% проверенных образцов сточных вод – положительный. Причем больше всего вируса было в воде из раковины (19%), а наименьшая концентрация коронавируса содержалась в туалете (8,7%). Ученые объясняют это тем, что Sars-CoV-2 может попасть в раковину при чистке зубов и мытье рук, так как вирусная нагрузка наиболее высока на руках и в горле.

Что касается поверхностей, то коронавирус обнаружили всего на 3,36% образцов – на пульте дистанционного управления и металлических дверных ручках.

Кроме того возбудитель COVID-19 не нашли на продуктах питания, одежде, животных и растениях.

"Результаты свидетельствуют о том, что в домашней среде Sars-CoV-2 живет не слишком долго, и поэтому такой способ передачи играет меньшую роль, но, с другой стороны, возможно, что вирус в образцах лишь не дожил до исследования в лаборатории", – отметили исследователи.

Ученые также сообщили, что необходимо провести дополнительные исследования по этому вопросу, чтобы составить полную картину.

Как сообщал Главред, ранее микробиолог университета Саутгемптона, профессор Уильям Кивил нашел способ снизить риски заражения в общественных местах коронавирусом, который провоцирует опасную болезнь COVID-19.