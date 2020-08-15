Грузия сократила срок карантина для приезжих

Коронавирус в Грузии - карантин для приезжих сокращен / pravda.com.ua

Обязательный карантин в Грузии для приезжих сократили с 14 до 12 дней.

На двенадцать дней отправиться на самоизоляцию придется тем, кто прибыл из другой страны, из оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии, а также лицам, которые контактировали с зараженными, сообщает издание Грузия Online.

Приезжать в Грузию нужно с готовым тестом на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Срок карантина сокращается:

если человек переходит из карантина на самоизоляцию или из самоизоляции в карантин,

если к перемещению в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции,

если до режима самоизоляции он был карантине.

Напомним, несмотря на обещание, что отдых в Грузии должен быть доступен с 1 августа – местные власти продлили запрет на международное авиасообщение еще на месяц.

Полететь в Грузию не получится минимум до 1 сентября.