Коронавирус в Индии установил мировой рекорд по числу зараженных

Коронавирус атакует Индию / pixabay.com

В течение суток 30 августа коронавирус в Индии обнаружили у рекордного количества жителей – 78 761. Это стало наихудшим однодневным приростом в мире за все время пандемии.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

На данный момент в Индии наблюдается самый быстрорастущий ежедневный рост случаев коронавируса среди всех стран мира. В стране уже четвертый день подряд зарегистрировано более 75 тысяч случаев заражения. Это свзязано ослаблением ограничений правительством по всей стране.

Согласно информации онлайн-счетчика Worldometers, в Индии в воскресенье заболели 79 457 человек. Всего в стране зарегистрировали уже более 3,6 млн случаев инфицирования, жертвами болезни стали 64 617 (+960 за сутки), выздоровели более 2,7 млн пациентов.

Коронавирус в мире - статистика

В целом коронавирус во всем мире заразил 25 384 579 человек.

Жертвами болезни стали 850 591 человек.

Преодолели коронавирус - 17 706 841.

Коронавирус в мире - статистика / worldometers.info/coronavirus

Напомним, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в мире были зарегистрированы 24 996 456 случаев заражения коронавирусом. При этом 842 499 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.