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Коронавирус в Испании отступает: страна ослабляет карантин

8 июня 2020, 10:58

Мадрид и Барселона перешли пока что на второй этап ослабления карантина.

Коронавирус
8 июня коронавирус в Испании был подтвержден у 240 660 человек / Фото pixabay.com

Коронавирус в Испании отступает. С понедельника, 8 июня, Мадрид и Барселона перешли на предпоследний этап ослабления карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

План правительства Испании по ослабению карантина включает в себя несколько этапов – от нулевого до третьего, сообщает Barcelona.cat.

Мадрид и Барселона перешли пока что на второй этап, который предусматривает:

  • Встречи с близкими – 15 человек максимум.
  • Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах. При этом одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.
  • Открываются для отдыха пляжи и бассейны.
  • Разрешена деятельность торговых центров, театров, кинотеатров, спортзалов с ограничением на одновременное посещение лиц.
  • Разрешено празднование свадеб, однако число приглашенных не должно превышать 50 человек, если церемония проходит в закрытом помещении.
  • Отменяются временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице.
  • При этом пока что нельзя выезжать за пределы своих провинций.

52% жителей Испании перешли на последний, третий этап смягчения ограничений. На этом этапе вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей. Кроме того, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино, могут открыться дискотеки, однако без зон для танцев. При этом предприятиям все еще рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 8 июня, коронавирус в Испании подтвержден у 240 660 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

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