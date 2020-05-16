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Италия открoет границы после пандемии COVID-19: названа дата

16 мая 2020, 10:23

Итальянцам также разрешат свободно перемещаться по стране.

Италия
Италия откроет границы/ Фото: REUTERS

Италия приходит в себя после пандемии китайского коронавируса COVID-19. Власти страны даже приняли решение открыть границы на въезд и выезд. Ограничения планируют снять с 3 июня 2020 года.

Кроме того, в первых числах июня итальянцам разрешат свободно перемещаться по стране, сообщает Интерфакс.

Отметим, что итальянские регионы выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр страны Джузеппе Конте настаивал на поэтапном возвращении к нормальной жизни для предотвращения второй волны эпидемии в стране.

Согласно данным центра Джона Хопкинса, по состоянию на 16 мая в Италии подтверждены 223 885 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 31 610 тысяч человек. При этом больше половины пациентов с подтвержденным коронавирусом в Италии излечились.

Коронавирус в Италии
Коронавирус в Италии / Фото gisanddata.maps.arcgis.com

Ранее сообщалось, что Словения стала первой европейской страной, в которой завершилась эпидемия COVID-19. Соответствующее заявление сделали власти страны после того как в течение последних двух недель власти страны подтверждали менее семи новых случаев коронавируса каждый день. 

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