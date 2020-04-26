В Италии не хотят видеть туристов: когда откроют границы

В Италии не хотят видеть туристов до конца года / Reuters

Коронавирус в Италии убил огромное число людей, и весь мир с ужасом на глазах наблюдает, как эта европейская страна борется с пандемией. Жертвами китайского коронавируса в стране стали 26 380 человек – больше смертей только в США.

По количеству случаев заражения Италия на третьем месте - коронавирус 2020 официально выявили у 195 000 жителей страны.

В то же время стало известно, что границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года.

Как заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ между странами "будет зависеть от эпидемиологической ситуации", пишет РИА Новости.

Франческини уточнил, что каждое государство проводит свою политику в этой сфере.

Итальянский министр не исключил, что уже в мае в Италии вновь начнут работать музеи и главные достопримечательности, в частности Колизей. Ранее они были закрыты для посещения из-за вспышки коронавируса.

Читайте такжеКомаровский ошарашил причиной дикой вспышки коронавируса в ИталииНапомним, ранее в Италии ученые раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, наиболее пострадавшей от пандемии.

Также специалисты проанализировали анализы крови пациентов и выяснили, что зараженными оказались около 40 процентов жителей, а в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80 процентов. В целом летальность составила 1,29 процента, а среди людей старше 60 лет этот показатель достиг 4,25 процента.