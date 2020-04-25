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В Италии ученые рассказали правду о смерти пациентов с коронавирусом

25 апреля 2020, 02:13

Исследователи проанализировали данные тестирования.

Привычки, коронавирус
В Италии пересмотрели статистику смертности от коронавируса / Reuters

В Италии ученые раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, наиболее пострадавшей от пандемии.

Как сообщает портал medRxiv, исследователи Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи предоставили статистику о тестировании на SARS-CoV-2, где были проанализированы результаты анализов 50 тысяч жителей.

Ученые охватили период с 21 февраля по 4 апреля и констатировали, что на исследованной территории умер 341 человек. Это в пять раз превышает смертность в предыдущие годы. Однако к началу апреля количество летальных исходов уменьшилось, что свидетельствует о результативности карантина.

Читайте также"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19Также специалисты проанализировали анализы крови пациентов и выяснили, что зараженными оказались около 40 процентов жителей, а в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80 процентов. В целом летальность составила 1,29 процента, а среди людей старше 60 лет этот показатель достиг 4,25 процента.

Ученые отметили, что их данные значительно меньше официальной статистики, однако подчеркнули высокую смертность от коронавируса в сравнении с обычным гриппом. По словам исследователей, угроза была достаточно серьезной.

Напомним, руководитель госпиталя МВД, один из членов делегации врачей в Италии, Юрий Сак подробно рассказал о способах лечения граждан от коронавируса за рубежом.

Как ранее сообщалось, европейские эксперты пришли к выводу, что мужчины и женщины с одинаковой вероятностью могут заразиться коронавирусом Covid-19, однако умираю, согласно статистике, чаще все же пациенты-мужчины.

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