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Коронавирус уходит из Италии: в стране отменили жесткий карантин

4 мая 2020, 11:02

Всего в Италии выявили 210 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 650 человек.

коронавирус
Коронавирус уходит из Италии / pixabay.com

Коронавирус в Италии наделал много беды, и весь мир с ужасом наблюдал, как страна моря и солнца борется с ненасытной и злой болезнью, и ежедневно хоронит сотни людей.

По состоянию на 4 мая китайский коронавирус убил в Италии 28 884 человек – это третий показатель в мире – чуть меньше смертей в Великобритании – 28 446.

Всего в Италии выявили 210 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 650 человек.

Но ситуация начала меняться в лучшую сторону, если это сравнение уместно – за последние сутки в стране умерли 174 человека с Ковидом.

Коронавирус 2020 медленно уходит из Италии.

Именно поэтому с 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, пишет Ansa.

Как смягчили каратин в Италии

  • Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев.
  • Восстановление работы разрешено при условии, что все компании строго будут придерживаться протоколов безопасности на рабочем месте.
  • Жителям Италии разрешили передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые родственные собрание запрещены.
  • Итальянцам разрешили собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек.
  • Тренировки могут возобновить отдельные спортсмены. Кроме того, люди могут заниматься спортом индивидуально не только в районе своих домов. Парки и скверы откроются на всей территории страны.
  • Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе. Полное открытие ресторанов и баров предполагается с июня.
  • Парикмахерские и салоны красоты должны заработать с 1 июня.

Читайте также"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года. Как заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ между странами "будет зависеть от эпидемиологической ситуации".

Итальянский министр не исключил, что уже в мае в Италии вновь начнут работать музеи и главные достопримечательности, в частности Колизей. Ранее они были закрыты для посещения из-за вспышки коронавируса.  

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