Коронавирус уходит из Италии: в стране отменили жесткий карантин

Коронавирус уходит из Италии / pixabay.com

Коронавирус в Италии наделал много беды, и весь мир с ужасом наблюдал, как страна моря и солнца борется с ненасытной и злой болезнью, и ежедневно хоронит сотни людей.

По состоянию на 4 мая китайский коронавирус убил в Италии 28 884 человек – это третий показатель в мире – чуть меньше смертей в Великобритании – 28 446.

Всего в Италии выявили 210 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 650 человек.

Но ситуация начала меняться в лучшую сторону, если это сравнение уместно – за последние сутки в стране умерли 174 человека с Ковидом.

Коронавирус 2020 медленно уходит из Италии.

Именно поэтому с 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, пишет Ansa.

Как смягчили каратин в Италии

Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев.

Восстановление работы разрешено при условии, что все компании строго будут придерживаться протоколов безопасности на рабочем месте.

Жителям Италии разрешили передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые родственные собрание запрещены.

Итальянцам разрешили собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек.

Тренировки могут возобновить отдельные спортсмены. Кроме того, люди могут заниматься спортом индивидуально не только в районе своих домов. Парки и скверы откроются на всей территории страны.

Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе. Полное открытие ресторанов и баров предполагается с июня.

Парикмахерские и салоны красоты должны заработать с 1 июня.

Читайте также"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года. Как заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ между странами "будет зависеть от эпидемиологической ситуации".

Итальянский министр не исключил, что уже в мае в Италии вновь начнут работать музеи и главные достопримечательности, в частности Колизей. Ранее они были закрыты для посещения из-за вспышки коронавируса.