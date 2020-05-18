Протестировали на грызунах: в Израиле ученые добились успеха в вакцине от Covid-19

В Израиле ученые добились успеха в вакцине от Covid-19/ Reuters

В понедельник, 18 мая, группа израильских ученых из Института исследований в городе Нес-Ционе успешно окончила проведения клинических испытаний вакцины от китайского коронавируса на грызунах.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Интерфакс-Украина. По данным журналистов, во время проведения испытаний вакцинацию прошла половина грызунов. Затем их всех заразили китайским коронавирусом. Результаты продемонстрировали, что животные, которые получили вакцину, остались здоровы.

Уже в самое ближайшее время группа ученых приступит к испытаниям на других животных и лишь потом начнутся испытания на людях. В случае, если не будет никаких срывов, то вакцину от коронавируса закончат в Израиле приблизительно через год.

Напомним, ранее ученые из австралийского Института Питера Доэрти (Мельбурн) сообщили, что, возможно, им удалось найти "секретный ингредиент" для эффективной вакцины против малярии, который поможет и в борьбе с Covid-19.