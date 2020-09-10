Коронавирус в Киеве 10 сентября: Covid-19 за сутки нашли еще у почти 300 жителей

В Киевской области зафиксированы 6 554 случая Covid-19 / УНИАН

По состоянию на утро 10 сентября в Киеве нашли еще +298 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это на 12 случаев меньше, чем днем ранее - 9 сентября было поставлено 310 диагнозов.

Всего в Киеве подтверждены 16 119 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 254 (+4 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 4 977 человек (+67 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 554 случая Covid-19 (95 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4 389 человек (+76 за сутки), умерли 124 человека (+2 за сутки).

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Коронавирус в Киеве - что было ранее: