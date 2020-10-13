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Коронавирус в Киеве 13 октября: прибавилось 400 больных Covid-19 за сутки

13 октября 2020, 09:53

Общее число зараженных коронавирусной болезнью почти достигло 29 тысяч.

Коронавирус
Covid-19 убил в столице уже 497 человек / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 в Киеве снова активизировался - за минувшие 24 часа обнаружены +397 новых случаев заражения Covid-19. Это на 201 диагноз больше, чем сутками ранее.

По состоянию на вторник, 13 октября, в столице 28 090 зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +10 человек стали жертвами болезни. Всего коронавирус унес жизни 497 киевлян.

За минувшие 24 часа выздоровели 168 человек. Всего коронавирус преодолел 9 961 житель Киева.

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Коронавирус в Киеве - что было ранее:

  • По состоянию на понедельник, 12 октября, в столице было обнаружено 27 693 зараженных коронавирусом (+196 новых случаев заражения Covid-19 за сутки)
  • По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Киеве зарегистрировали 27 497 случаев заболевания коронавирусом, за сутки +502.
  • По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
  • 9 октября коронавирус в Киеве побил рекорд - за 24 часа были обнаружены 567 инфицированных Covid-9.
  • С 12 октября на территории Украины начало действовать новое разделение регионов, городов и районов на карантинные эпидемиологические зоны. В красной зоне оказались города Сумы и Канев Черкасской области. Киев – в оранжевой зоне.
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