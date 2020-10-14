Коронавирус в Киеве 14 октября: добавилось еще более 400 больных Covid-19 за сутки

За минувшие 24 часа выздоровели 268 жителей столицы / УНИАН

Коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +422 новых случая заражения Covid-19.

По состоянию на среду, 14 октября, в столице зафиксировали уже 28 512 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +21 человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 518 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 268 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 229 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 14 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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