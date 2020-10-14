Коронавирус в Киеве 14 октября: добавилось еще более 400 больных Covid-19 за сутки

Общее число зараженных коронавирусной болезнью составило 28,5 тысячи.
Коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +422 новых случая заражения Covid-19.
По состоянию на среду, 14 октября, в столице зафиксировали уже 28 512 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +21 человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 518 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 268 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 229 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на вторник, 13 октября, в столице обнаружили 28 090 зараженных коронавирусом. За сутки зафиксировали +397 новых случаев заражения Covid-19.
- Больше всего больных коронавирусом нашли в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.
- 9 октября коронавирус в Киеве побил рекорд - за 24 часа были обнаружены 567 инфицированных Covid-9.
- С 12 октября на территории Украины начало действовать новое разделение регионов, городов и районов на карантинные эпидемиологические зоны. В красной зоне оказались города Сумы и Канев Черкасской области. Киев – в оранжевой зоне.
Автор: Анна Багрий