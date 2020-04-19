"Медики и дети": у кого в Киеве еще нашли коронавирус

Коронавирус в Киеве нашли у медиков и детей, поделился мэр / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на протяжении прошлых суток, 18 апреля, китайский смертоносный коронавирус нашли у 18 женщин, 11 мужчин и двоих детей, среди заболевших четыре человека – медики.

Один случай коронавируса – летальный, поделился чиновник в Facebook.

По его данным, заболели женщины в возрасти от 29 до 76 лет, мужчины в возрасте от 26 до 77 лет и двое детей – 10-летняя девочка и 13-летний мальчик.

"...за прошедшие сутки (количество больных коронавирусом – Ред.) увеличилось еще на 31 человека. В больницы столицы госпитализировали пятерых пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков", – добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Киеве по состоянию на утро 19 апреля нашли у 801 человека, 33 инфицированных выздоровели. В столице по состоянию на 14 апреля было 10 жертв вируса.